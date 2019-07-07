В Чернобыльской зоне выросли гигантские лилии

Фотографии водяных лилий и желтых кувшинок гигантских размеров опубликовали в группе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

В сообщении говорится, что желтые кувшинки встречаются в стоячих и медленно текучих водах, цветут в первые два летних месяца. В сыром виде все части растения являются ядовитыми, но при этом используются в народной медицине. Кувшинка желтая занесена в Зеленую книгу Украины. В фольклоре ее называют «русальным цветком».

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Специалистами уточняется, что водяная лилия, по преданию, происходит от белой нимфы, которая погибла от неразделенной любви. Цветок может достигать в диаметре 15 см, и считается одним из самых крупных. На ночь растение опускается под воду, но с первыми лучами солнца вновь всплывает на поверхность. Лилия относится к исчезающим видам и занесена в Зеленую книгу Украины.

Ранее ученые-генетики объяснили, почему после Чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, в зоне с повышенной радиацией выжили растения. Все животные и птицы, не покинувшие опасную территорию, практически сразу же вымерли. А растения не погибли. Известно, что в районе Припяти растет «желтый лес», листва которого изменила цвет в первые дни после катастрофы.