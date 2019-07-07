Первые кадры с места обстрела села Коминтерново в Донецкой области

Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел со стороны ВСУ в селе Коминтерново Донецкой области. Украинские силовики нанесли минометный удар по району, где располагается местный дворец культуры. По предварительной информации, никто в результате обстрела не пострадал.

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

Ранее в Луганской Народной Республике в населенном пункте Золотое-5 под обстрел попали наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В районе участка разведения сил патруль миссии услышал звук автоматных очередей со стороны позиций ВСУ, а затем свист пуль над своими головами. Сотрудников ОБСЕ экстренно эвакуировали в безопасное место.

Военная операция Киева в Донбассе началась в апреле 2014 года, когда Луганская и Донецкая Народные Республики после случившегося на Украине в феврале 2014 года государственного переворота заявили о своей независимости. По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек.