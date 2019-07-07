В Иране заявили, что задержанный в Гибралтаре супертанкер не направлялся в Сирию

Иранский танкер Grace 1, задержанный в Гибралтарском проливе, не направлялся в Сирию. Об этом заявил заместитель министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Он уточнил, что нефтяной супертанкер действительно перевозил два миллиона баррелей нефти, однако вопреки сообщениям английской прессы, он не направлялся в Сирию. Дипломат добавил, что в настоящее время власти Ирана проводят консультации с Великобританией и Испанией по поводу произошедшего инцидента.

Куда именно направлялся танкер, в МИД не уточнили.

Супертанкер Ирана Grace 1 был задержан в четверг британскими морпехами в Гибралтарском проливе по подозрению в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюза. Как заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, задержание было произведено не по его приказу.

В связи с инцидентом, МИД Ирана направил ноту послу Великобритании в Тегеране Роберту Макэру, а его самого вызвали в иранское ведомство. Позднее председатель Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил о намерении Тегерана совершить зеркальный ответ, задержав один из кораблей Лондона.