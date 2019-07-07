Россия отреагировала на заявление Ирана о начале обогащения урана

Россия обратилась к властям Ирана с призывом отказаться от обострения ситуации вокруг совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат прокомментировал решение официального Тегерана приступить к обогащению урана выше уровня в 3,67%. Российская сторона выразила надежду на то, что дальше угроз дело не пойдет.

«Мы с пониманием отнеслись к предпринятым шагам, к причинам, которые подтолкнули иранцев их осуществить. Мы призываем Иран воздержаться от дальнейших мер», - цитирует РИА Новости заявление Ульянова.

Решительные меры со стороны иранских властей, считает российский представитель, являются ответом на действия США и говорят о необходимости восстановить баланс в рамках СВПД.

Ранее в эфире национального телевидения, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что внешнеполитическое ведомство страны проинформировало своих партнеров в Евросоюзе о сокращении своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

Подписание совместного всеобъемлющего плана действий летом 2015 года позволило контролировать и ограничивать ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций со стороны Вашингтона. Гарантами соблюдения СВПД, помимо самого Ирана, выступили Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия.

В мае 2018 года власти США заявили о нарушении Ираном своих обязательств и в одностороннем порядке вышли из договора. Белый дом восстановил против Тегерана санкции и анонсировал новые ограничительные меры против исламской республики.