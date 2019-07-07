В Одессе задержали захватившего заложников злоумышленника

Украинская полиция задержала злоумышленника, который взял заложников в финансовой учреждении Одессы. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Национальной полиции Одесской области Любовь Гордиевская.

Злоумышленник был задержан в ходе спецоперации. Двух девушек, которых он взял в заложники, доставили в больницу. По предварительной информации, они не пострадали, но находятся в состоянии шока.

Инцидент произошел на улице Черноморского казачества. Мужчина захватил двух работниц финансового учреждения в заложники. В городе был введен оперативный план «Гром». Сначала со злоумышленником вели переговоры оперативники, позже к месту происшествия выехал специальный переговорщик. Какие цели преследовал злоумышленник - не сообщается.