Путин поздравил россиян с 45-летием начала строительства БАМа

Владимир Путин поздравил строителей и добровольцев Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а также жителей городов и поселков на БАМе с 45-летием начала строительства. Соответствующее обращение было опубликовано на сайте Кремля.

Президент России отметил, что строительство БАМа - это историческое событие, ведь Байкало-Амурская железнодорожная магистраль - это «больше, чем одна из крупнейших железнодорожных артерий России и мира», это «сплав труда, мужества, мечты сотен тысяч людей».

Владимир Путин также подчеркнул, что возведение БАМа стало наисложнейшей задачей и строители, железнодорожники и добровольцы совершали настоящий подвиг.

«БАМ действительно стал всенародным проектом. За всю историю строительства в нем приняли участие около 2 миллионов человек», - сказал Путин.

Глава государства добавил, что в ближайшие годы в стране необходимо совершить прорыв в развитии транспортной инфраструктуры, и в числе приоритетов - масштабная модернизация БАМа и Транссиба, а также увеличение их пропускной способности до объемов свыше 200 миллионов тонн грузов в год.

Байкало-Амурская магистраль – железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Она пролегает по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, республикам Бурятия и Якутия, а также по Хабаровскому краю. Общая протяженность магистрали составляет 4300 километров.