Двадцатилетний звезда Disney умер во сне

Американский актер Кэмерон Бойс скончался во сне в возрасте 20 лет. Причиной стал приступ на фоне продолжительного заболевания, от которого он лечился, пишет The Sun со ссылкой на близких погибшего.

Дебют актера в девятилетнем возрасте состоялся в триллере «Зеркала». За свою жизнь Бойс успел сняться более, чем в трех десятках картин, включая обе части фильма «Одноклассники». Настоящую же славу в США ему принесло участие в детском сериале «Джесси» на Disney Channel, после которого он принимал участие во многих проектах канала. Представитель Disney отметил, что Бойс был «невероятно талантливым актером, а также заботливым и вдумчивым человеком».

Ранее сообщалось, что популярная тревэл-блогер из США умерла за месяц до своего 30-летия. О причинах трагедии ее близкие не рассказали.