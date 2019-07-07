Неизвестный захватил заложницу в Одессе
Бойцы полицейского спецназа оцепили здание, перекрыли улицу и пытаются вступить с мужчиной в переговоры.
© Фото: Нацполіція України
Неизвестный захватил заложницу в одном из финансовых учреждений в Одессе на улице Черноморского казачества. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
В городе введен оперативный план «Гром», здание оцеплено бойцами полицейского спецназа.
С мужчиной, который удерживает женщину, начались переговоры. Пока их ведут оперативники, но к месту происшествия уже выехал специальный переговорщик.