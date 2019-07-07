В США призвали Германию отправить в Сирию свои наземные войска

США обратились к Германии с призывом отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента. Такое заявление сделал специальный представитель Соединенных Штатов по САР Джеймс Джеффри.

«Соединенные Штаты хотят, чтобы Германия направила свои наземные войска для частичной замены наших военнослужащих», - сказал он в интервью Welt am Sonntag.

При этом спецпредставитель уточнил, что речь идет не только о военной миссии, поскольку справиться с террористической группировкой «Исламское государство»* можно с помощью сирийских сил. Однако, по мнению Джеффри, в САР необходимо и международное присутствие, чтобы обеспечивать авиационную поддержку, логистику, обучение и техпомощь.

Напомним, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о победе над боевиками ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных на территории арабского государства, после чего объявил о выводе вооруженных сил Соединенных Штатов из САР.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ