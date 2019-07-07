Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в Коминтерново

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

Журналисты работали на площади у местного дворца культуры, когда ВСУ нанесли минометный удар по району. По предварительным данным, никто не пострадал.

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

© Екатерина Габель, ТРК "Звезда"

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик, которые заявили о независимости после случившегося на Украине в феврале 2014 года государственного переворота.

По последним данным ООН, в результате конфликта погибли более 10 тысяч человек. Для урегулирования ситуации в Донбассе было принято три документа в рамках контактной группы, однако и после соглашений о перемирии в регионе наблюдается нарушение режима прекращения огняю.