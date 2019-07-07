Псковские храмы попали в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Храмы Псковской архитектурной школы включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это произошло на заседании 43 сессии Комитета в Баку, сообщает пресс-служба Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева.

Речь сразу о 10 уникальных храмах XII-XVII веков. Среди них Преображенский собор Спасо-Мирожского монастыря, собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря, собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, церковь Михаила Архангела с колокольней и другие не менее ценные культурные объекты.

Сообщается, что именно эти древние шедевры оказали огромное влияние на развитие архитектуры в России и за рубежом.

«Включение серийного объекта культурного наследия "Храмы Псковской архитектурной школы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО - это важная веха в деятельности Института Наследия, поскольку это первая подготовленная специалистами Института Наследия номинация, включенная в престижный международный список», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы Института наследия.

В работе над номинацией, которая велась с 2015 года, приняли участие члены Комитета по охране культурного наследия Псковской области и представители Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Лихачева.

Вполне возможно, что объекты культурного наследия древнего Пскова не станут последними в списках ЮНЕСКО. В настоящее время ведется работа над документацией для объектов «Заповедное Кенозерье», «Петроглифы Онежского озера и Белого моря», а также «Памятники морских арктических зверобоев Чукотки».