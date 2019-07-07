В ПА ОБСЕ призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, призывающую Россию отменить решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Соответствующий документ подготовила грузинский депутат София Кацарава. Его поддержали 50 членов делегаций, пятеро выступили против, еще девять парламентариев предпочли воздержаться.

Делегация России отметила, что страна признала независимость республик в 2008 году на основе свободного волеизъявления народов Абхазии и Южной Осетии в соответствии с положением декларации ООН 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами. Об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда Владимир Джабаров. Он также отметил, что республики создали все необходимые государственные институты и состоялись как суверенные государства.

Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Руководство РФ неоднократно заявляло, что признание независимости этих государств пересмотру не подлежит.