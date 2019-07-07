Разлитое топливо и пламя: под Екатеринбургом бензовоз протаранил людей и перевернулся

В Свердловской области на 44-м километре трассы Карпинск-Кытлым опрокинулся бензовоз, после чего транспортное средство загорелось. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Согласно предварительной информации, бензовоз съехал с дороги, после чего опрокинулся. В результате инцидента произошла разгерметизация с последующим возгоранием топлива.

«Площадь пожара составила 10 кв. м. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание», - говорится в сообщении.

Вместе с тем известно, что в бензовозе находилось всего 500 литров топлива при объеме 4,5 тысячи литров. Спасатели отметили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

В результате инцидента есть пострадавшие. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным ряда СМИ, несколько человек погибли, однако официальной информации о жертвах аварии пока нет.

К ликвидации происшествий аварии привлечен 51 человек, а также задействовано 12 единиц техники.