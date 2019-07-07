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Водитель взорвавшегося в Свердловской области бензовоза рассказал свою версию произошедшего

Ян Брацкий
12:41 07.07.2019
От большего числа жертв спасло то, что в цистерне бензовоза находилось всего 500 литров топлива при объеме емкости в 4,5 тысячи литров.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: МЧС России

Водитель бензовоза, по чьей вине в Свердловской области произошло ДТП, ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Об этом «Звезде» рассказал начальник региональной пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых. Он раскрыл подробности случившегося на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым.

«В результате ДТП погибли три человека, еще семь получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшие больницы. Одного подростка с места аварии пришлось эвакуировать вертолетом в Екатеринбург, для оказания более квалифицированной помощи. Экспертиза показала, что водитель бензовоза был сильно пьян, причем до этого происшествия в базах ГИБДД как злостный нарушитель он не числился», - рассказал Горелых.

Трагедия произошла ночью, когда в кабине бензовоза и на его цистерне находились семеро туристов. Всех их водитель, местный житель, подобрал на дороге и решил подвезти.

Находясь почти в невменяемом состоянии, так как экспертиза показала большое количество алкоголя в крови, автомобилист вылетел с дороги.

«По одной из версий, бензовоз принадлежал коммерческой компании, транспортные средства которой использовались для перекрытия дорог, по которым бежали участники марафона. Этот бензовоз, якобы ехал дозаправить эти машины. Водитель подсадил к себе несколько пассажиров, как он уверяет, потом кто-то из них что-то нажал и произошло ЧП. Он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Топливо разлилось, а после воспламенилось и взорвалось», - описал обстоятельства происшествия сотрудник пресс-службы.

Вместе с тем известно, что в бензовозе находилось всего 500 литров топлива при объеме 4,5 тысячи литров. Спасатели отметили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

Насколько правдивы показания водителя предстоит определись следователям. Они уже возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек. В отношении мужчины продолжаются следственные действия. В ближайшее время суд определит его дальнейшую судьбу.

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