Уфологи нашли «марсианскую птицу» на снимке Curiosity

Марсоход Curiosity запечатлел странный объект над поверхностью красной планеты. Уфологи пока не определились, считать ли его доказательством существования НЛО или обмана со стороны NASA, пишет издание Daily Express.

Внимание на необычный объект, «летящий» над поверхностью Марса, изначально обратил внимание уфолог из Аргентины Марсело Иразуста. Другой специалист по НЛО – Скотт Уорринг из Тайваня – разместил в своем блоге пост, в котором попытался рассуждать о том, что же изображено на снимке.

«Марсело действительно обнаружил птицу на снимке марсохода Curiosity, сделанном на прошлой неделе. Это невозможно, но все же запечатлено на фото на сайте NASA. Марсоход фотографирует с 13-минутной задержкой после нажатия клавиши на Земле и если это действительно птица, то ее сфотографировали случайно», - написал Уорринг.

По его словам, это также якобы может быть летающей тарелкой, так как, по мнению уфолога, «пришельцам нравится вдохновляться природой при строительстве своих кораблей». Однако Уорринг все же склоняется к тому, что нечто больше похоже на парящего орла.

«Это может означать только две вещи. Либо животные существуют на Марсе, либо марсоход находится не на красной планете, а на пустынном острове Девон в Канаде, где NASA долгое время тестировало свои аппараты», - добавил он.

Между тем никаких реальных доказательств своих измышлений уфологи так и не предоставили. В NASA же предпочли никак не комментировать данные предположения.

Это не первый случай, когда любители паранормального пытаются «найти» пришельцев, так ранее бурное обсуждение в Сети вызвала еще одна фотография Curiosity, на которой была запечатлена загадочная вспышка белого цвета. Исследователь Джастин Маки же отметил, что вспышка появилась в результате отражения солнца от породы и не имеет инопланетного происхождения.