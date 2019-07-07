Ядовитые лягушки, мозги обезьяны и утопленный в болоте олень: названы самые опасные экзотические блюда

Эксперты oane.ws составили список из девяти самых опасных в мире экзотических блюд.

Первое место заняла рыба фугу, пользующаяся популярностью в азиатских странах. При ее приготовлении повар должен уметь правильно удалить железу, содержащую смертельный яд. В противном случае, у употребившего в пищу такую рыбу гурмана может начаться паралич дыхания.

На втором месте расположилось корейское блюдо санакчи. Клиенту подают двигающиеся щупальца осьминога, которые могут присосаться к стенкам горла и человек просто задохнется.

Третье место досталось лягушке-быку. Блюдо вам могут предложить в Намибии. Эти земноводные являются ядовитым, но в сезон дождей их яд ослабевает и местные жители употребляют их в пищу. Однако низкое содержание опасного вещества в мясе лягушки не дает гарантии, что человек не отравится.

Четвертое место досталось моллюскам. Эти создания живут в грязной воде, поэтому очень важно, чтобы повар хорошенько их промыл и очистил от токсинов. Кроме того, нужно тщательно проконтролировать, чтобы в тарелку не попали осколки раковины, так как они могут повредить зубы или желудок.

Номер пять - растущий на Ямайке фрукт аки. Если его съесть неспелым, он может спровоцировать рвотную болезнь.

Шестое место досталось корню кассавы. Жители Африки добавляют его в муку и делают лепешки. В составе корня содержится цианистый водород и если нарушить технологию приготовления, можно отравиться и умереть.

На седьмом месте расположились обезьяньи мозги, пользующиеся популярностью у туристов в Китае. Это блюдо не готовят, а подают в сыром виде. Но стоит помнить, что обезьяна могла страдать разными заболеваниями, в том числе смертельно опасными для человека.

Под номером восемь находится чукотское блюдо копальхем (мясо старого оленя). Сперва животное несколько дней голодает, после чего его топят в болоте, покрывая торфом. В таких условиях мясо находится несколько месяцев. Опасно оно тем, что в нем содержится большая концентрация трупного яда.

И замыкает рейтинг рыба-камень. Ее можно найти в Индонезии. Все тело рыбы покрыто ядовитыми шипами и здесь жизнь любителя экзотической кухни также полностью зависит от профессионализма повара. Малейшая ошибка кулинара может закончиться смертью гурмана.