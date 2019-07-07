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В Эстонии потребовали восстановить памятник легионерам CC

Вера Чернышева
11:36 07.07.2019
Монумент демонтировали 15 лет назад из-за протестов местных жителей.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Christian Handl imageBROKER.com

Эстонские консерваторы настаивают на восстановлении монумента легионерам CC, который был демонтирован в городе Пярну. Сейчас памятник, изображающий солдата в форме вермахта с автоматом в руках, хранится в частном музее.

Впервые монумент легионерам 20-й дивизии «Ваффен-CC» установили в 2002 году по инициативе общественников, которые посчитали, что нужно увековечить память эстонцев, воевавших на стороне фашистской Германии. Однако жители Пярну с этим не согласились и потребовали убрать и уничтожить скульптуру. В 2004-м монумент перенесли на кладбище в поселке Лихула, где ее тоже встретили массовыми протестами. После этого памятник убрали в Музей борьбы за свободу истории.

Теперь с инициативой восстановить монумент выступила Консервативная народная партия Эстонии (EKRE). Для начала ее представители решили выяснить, кому в данный момент принадлежит скульптура.

Эстонская дивизия войск CC была создана в 1943 году и формировалась на добровольной основе. В 1944-м ее численность достигла 15 тысяч солдат и офицеров. Легионеры участвовали в боях с частями Красной Армии на территории Эстонии, в том числе с 8-м Эстонским стрелковым корпусом, а также в Восточной Пруссии. В 1945 году дивизия была разгромлена в Чехословакии советскими войсками.

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