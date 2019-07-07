Зеленский рассказал о будущем украинского флота

«Сильные, оснащенные современным вооружением и техникой, готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности Военно-Морские Силы — наша общая цель и вместе мы ее достигнем», - пообещал украинский лидер в своем поздравлении с Днем ВМС. Текст поздравления размещен на официальном сайте минобороны страны.

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