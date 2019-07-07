Зеленский рассказал о будущем украинского флота
Седьмого июля на Украине отмечается День Военно-морских сил страны.
© Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский рассказал, каким он видит современные Военно-морские силы Украины.
«Сильные, оснащенные современным вооружением и техникой, готовы адекватно реагировать на вызовы и угрозы национальной безопасности Военно-Морские Силы — наша общая цель и вместе мы ее достигнем», - пообещал украинский лидер в своем поздравлении с Днем ВМС. Текст поздравления размещен на официальном сайте минобороны страны.
Зеленский отметил, что украинские военные моряки, выполняют «важные и сложные задачи» по защите морских границ и «достойно укрепляют уровень региональной безопасности нa юге Украины».
В воскресенье, 7 июля, Зеленский посетил Одессу, где лично поздравил моряков и участников американо-украинских командно-штабных учений Sea Breeze 2019.