Члены миссии ОБСЕ попали под обстрел со стороны ВСУ в Донбассе

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во второй раз за неделю попали под обстрел со стороны ВСУ. Инцидент произошел в подконтрольном ополченцам Луганской народной республики населенном пункте Золотое-5, сообщает РИА Новости.

В районе участка разведения сил патруль СММ услышал звук автоматных очередей, а затем свист пуль над своими головами. Огонь велся со стороны украинских позиций. Сотрудники ОБСЕ были экстренно эвакуированы в безопасное место.

Ранее украинские военные также обстреляли международных наблюдателей в этом же районе. Два дня назад на контрольно-пропускном пункте Народной милиции ЛНР на южной окраине Золотого четыре члена международного патруля готовили к работе беспилотный наблюдательный аппарат. Миссию пришлось прервать из-за плотного пулеметного огня со стороны позиций ВСУ.

Тогда четырем сотрудникам миссии удалось благополучно вернуться на свою базу в населенном пункте Кадиевка, в 50 километрах от Луганска.