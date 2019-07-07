В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Состояние избитой в Ингушетии девочки все еще остается тяжелым. Об этом говорится в сообщении пресс-службы московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Несмотря на проводимую комплексную терапию, улучшения в состоянии верхних конечностей нет. Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья», - информирует лечебное учреждение.

Врачи приняли решение пока не проводить операцию, чтобы «четко определить жизнеспособность тканей».

По словам директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, у девочки серьезное повреждение правой руки и нет гарантий, что обойдется без ампутаций.

Напомним, в минувший четверг, 4 июля, в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии была доставлена семилетняя девочка в очень тяжелом состоянии. У ребенка диагностировали открытый прелом и многочисленные синяки и кровоподтеки. Из-за тяжелого состояния малышки было принято решение о ее переводе в клинику в Москве. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Главной подозреваемой в нанесении телесных повреждений стала 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ребенку тетей со стороны отца. В настоящий момент женщина взята под стражу.