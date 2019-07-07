В Минздраве назвали суточную норму молочных продуктов

Взрослым людям в сутки следует употреблять 200 граммов молочной продукции. Это количество является оптимальным, а после 400 граммов эффект перестает быть положительным, рассказали в министерстве здравоохранения РФ.

Продукция из молока однозначно полезна для организма, так как изначально предназначена для питания младенцев и потому содержит множество полезных веществ, объяснила «Российской газете» заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина. По ее словам, лучше всего взрослыми усваиваются ферментированные молочные продукты – сыры, творог, йогурты и другие, потому что не у всех людей есть ген, позволяющий переносить лактозу.

Особенно не рекомендуют пить молоко в чистом виде пожилым людям, однако переработанные продукты им показаны, так как способствуют профилактике саркопении (заболевания, ведущего к потере мышечной массы и силы).

«При отказе от молочных продуктов стоит убедиться, что организм восполняет йод, витамин Д из других источников», - добавила Халтурина.

Ранее исследование испанских ученых показало, что умеренное потребление молочной продукции может снизить риск развития колоректорального рака и рака мочевого пузыря. В Минздраве тогда усомнились в достоверности подобных выводов.