Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минздраве назвали суточную норму молочных продуктов

Вера Чернышева
10:33 07.07.2019
Молоко является полезным для здоровья продуктом, но в умеренных количествах.
В Минздраве назвали суточную норму молочных продуктов
© Фото: Bernd Leitner imageBROKER.com Globallookpress

Взрослым людям в сутки следует употреблять 200 граммов молочной продукции. Это количество является оптимальным, а после 400 граммов эффект перестает быть положительным, рассказали в министерстве здравоохранения РФ.

Продукция из молока однозначно полезна для организма, так как изначально предназначена для питания младенцев и потому содержит множество полезных веществ, объяснила «Российской газете» заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Дарья Халтурина. По ее словам, лучше всего взрослыми усваиваются ферментированные молочные продукты – сыры, творог, йогурты и другие, потому что не у всех людей есть ген, позволяющий переносить лактозу.

Особенно не рекомендуют пить молоко в чистом виде пожилым людям, однако переработанные продукты им показаны, так как способствуют профилактике саркопении (заболевания, ведущего к потере мышечной массы и силы).

«При отказе от молочных продуктов стоит убедиться, что организм восполняет йод, витамин Д из других источников», - добавила Халтурина.

Ранее исследование испанских ученых показало, что умеренное потребление молочной продукции может снизить риск развития колоректорального рака и рака мочевого пузыря. В Минздраве тогда усомнились в достоверности подобных выводов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата07.07.2019, 05:00
Военные инженеры и химики помогают фермерам в восстановлении в Иркутской области
Дата07.07.2019, 10:02
Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в истории UFC
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата07.07.2019, 09:44
Западные СМИ оценили новейший российский Су-57
Дата04.07.2019, 08:57
Рассекречены документы о действиях партизан под Москвой в годы Войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:35 В стране и мире
Видео
В НИИ детской хирургии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки
10:30 Эксклюзив
Видео
«Сидел за столом, ел наш виноград»: жительница Степановки рассказала, как в ее доме поселился Ярош
08:46 В стране и мире
Видео
В Челябинске такси протаранило остановку с людьми
07:51 Армия
Видео
Су-30 показал разворот на месте в небе над Пермью: кадры авиашоу «Русских витязей»
07:39 В стране и мире
Видео
Число жертв взрыва бензовоза в Свердловской области увеличилось до четырех
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач развеял популярные мифы о лечении солнечных ожогов
Видео
Растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей Сети
Видео
Обстрелянная машина взорвалась фейерверками в США: видео
Видео
50 оттенков Зеленского: кривляния президента Украины озадачили Сеть
В Чернобыльской зоне выросли гигантские лилии
Видео
Максим Галкин прокомментировал данные рейтинга востребованности юмористов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.