Иран приступил к обогащению урана выше уровня, предусмотренного СВПД

Власти Ирана заявили о начале обогащения урана на уровне выше 3,67%, от предусмотренного ядерной сделкой. Об этом в эфире телеканала Al Mayadeen, сообщил советник верховного руководителя исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также возросшими потребностями промышленности.

«Такой шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики. Мы преследуем абсолютно мирную цель, потому что у нашей экономики и промышленности имеются потребности в электроэнергии», - заявил он.

Официальный Тегеран в течение 15 лет не обогащал уран более чем на 3,67% и поддерживал запасы обогащенного урана на уровне не более 300 килограммов. Кроме того, власти страны соблюдали обязательство не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного устройства.

Восьмого мая этого года президент республики Хасан Роухани заявил о том, что Иран приостанавливает выполнение своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе и дает другим ее участникам два месяца для возвращения к соблюдению договоренностей.

«Наши обязательства по поводу уровня обогащения были пересмотрены, и мы снижаем наши обязательства в этом отношении сегодня. Глава МИД Джавад Зариф отправил письмо представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини сегодня. Мы проинформируем ее о сокращении наших обязательств. И будет второй период в 60 дней», - заявил в эфире телеканала Press TV заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Помимо Ирана, СВПД был заключен с постоянными членами Совета Безопасности ООН Россией, Великобританией, США, Францией и Германией. Благодаря этому, с 2015 года удавалось ограничивать ядерные разработки Тегерана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что власти Ирана систематически нарушают условия СВПД и заявил, что Вашингтон выходит из сделки. К таким выводам хозяин Белого дома пришел после отказа Ирана допустить в страну международных инспекторов.