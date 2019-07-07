Еда на вынос: в одном из ресторанов Ростова прогремел взрыв

В Ростове прогремел взрыв на территории ресторана быстрого питания. Инцидент произошел на проспекте Буденовский, 23а. Кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети.

В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и медики. По словам очевидцев, на крыше торгового помещения якобы было замечено небольшое возгорание.

«Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании. По прибытии: взрыв баллона с фреоном без возгорания на крыше при проведении работ», - уточнили в пресс-службе МЧС РФ по региону.

Вместе с тем спасатели отметили, что в результате ЧП пострадало два человека, они были госпитализированы. Последствия происшествия ликвидируют 35 человек, также задействованы девять единиц техники.