Еда на вынос: в одном из ресторанов Ростова прогремел взрыв
По словам очевидцев, на крыше торгового помещения было замечено небольшое возгорание.
© Видео: Я с тобой. Ростов-на-Дону, Вконтакте © Фото: news161, Вконтакте
В Ростове прогремел взрыв на территории ресторана быстрого питания. Инцидент произошел на проспекте Буденовский, 23а. Кадры с места происшествия опубликованы в социальной сети.
В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и медики. По словам очевидцев, на крыше торгового помещения якобы было замечено небольшое возгорание.
«Пожарно-спасательные подразделения выехали по сообщению о возгорании. По прибытии: взрыв баллона с фреоном без возгорания на крыше при проведении работ», - уточнили в пресс-службе МЧС РФ по региону.
Вместе с тем спасатели отметили, что в результате ЧП пострадало два человека, они были госпитализированы. Последствия происшествия ликвидируют 35 человек, также задействованы девять единиц техники.