В Госдуме дали оценку резолюции ОБСЕ по Крыму

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек заявил, что резолюция комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ о неприятии полуострова частью России, полна дезинформации.

Ранее стало известно, что комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, подготовленную украинским депутатом Артуром Герасимовым. В документе предлагается осудить «продолжающуюся незаконную оккупацию» и «попытку аннексии» Крыма, а также требование вывести России свои силы с полуострова и вернуть его под контроль правительства Украины.

Кроме того, в резолюции говорится об освобождении украинских моряков, захваченных в Керчи, отказе от вмешательства во внутренний конфликт на Украине и разрыве ДРСМД.

«Поддержать-то можно любую резолюцию, это же не в разборки с Россией влезать - вот и поет ОБСЕ соловьем под украинскую дудку. Хотя сами прекрасно понимают, что занимаются откровенной дезинформацией, что украинских моряков задержали не в нейтральных, а российских водах, что Крым никто Украине не отдаст», - приводит слова Руслана Бальбека РИА Новости.

Кроме того, российский депутат напомнил, что территории России не могут быть предметом для дискуссии и политических спекуляций. И призвал представителей ОБСЕ перестать использовать термин «оккупация Крыма» и взять на себя ответственность, чтобы называть вещи своими именами.

В марте 2014 года состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение с Россией проголосовали 96% избирателей полуострова и более 95% жителей Севастополя.