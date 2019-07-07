Рыбаки случайно подорвали дайверов вместе с рыбой в Малайзии

В Малайзии вблизи небольшого острова Калапуан погибли два китайских дайвера и их инструктор. Об этом сообщает информационный портал Divernet. Причиной гибели людей стала незаконная рыбная ловля.

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля: два 26-летних китайских туриста Чжао Чжун и Сюй Инцзе вместе с 30-летним инструктором отправились на занятия по дайвингу. Молодые люди прошли инструктаж и погрузились под воду. Однако через час, когда гид вернулся на место погружения, дайверов и инструктора не было.

Гид отметил, что на месте погружения аквалангистов он обнаружил поднимающиеся пузыри и много мертвых рыб. При этом под толщей чистой воды на глубине шести метров ему удалось обнаружить тела дайверов, лежащих на дне. После этого он позвал на помощь и тела подняли.

По мнению полиции, дайверы могли погибнуть из-за рыбаков: те используют взрывчатку. Кроме того, в момент погружения аквалангистов рядом с ними находились рыбацкие лодки. Однако же свидетели убеждены, что звуков взрывы не было.

По словам министра туризма, культуры и окружающей среды штата Сабах Кристины Лью, необходимо строже наказывать рыбаков, которые применяют взрывчатку. В большинстве стран рыбалка с динамитом запрещена, поскольку она пагубно влияет на окружающую среду и нередко становится причиной несчастных случаев.