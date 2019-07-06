На севере Москвы произошло массовое ДТП с участием «Камаза»
По неподтвержденной информации, виновник ДТП устроил «шашки» на проезжей части и задел автомобиль, который от удара влетел под грузовик.
© Фото: ТРК Звезда, Алексей Иванов
На севере Москвы произошла авария с участием «Камаза». В результате ДТП погибли два человека.
По данным ГИБДД по Москве, авария случилась на улице Комдива Орлова на севере столицы. Согласно предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля и грузовой автомобиль.
В настоящее время на месте ДТП работают экстренные службы.