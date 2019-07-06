За лечение семилетней девочки из Ингушетии взялись лучшие врачи Москвы

Семилетнюю девочку из Ингушетии, подвергшуюся пыткам со стороны опекуна, привезли на лечение в Москву. Ей займутся лучшие врачи столицы. Они пока не дают никаких прогнозов, но констатируют, что случай тяжелый.

В аэропорту семилетнюю Аишу встретили десятки специалистов. Они посадили ее в машину и отвезли в больницу. На теле ребенка десятки ран - ожоги, укусы, шрамы, переломы. По сведениям правоохранителей, все эти увечья появились у девочки по вине ее тети. У Аиши есть родители, но она воспитывалась в семье родственницы отца, ранее уже судимой за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Причем никаких документов об установлении опеки оформлено не было.

В больницу Ингушетии девочку привезла сама тетя. Женщину там же и задержали. Правоохранители завели уголовное дело по статье: причинение тяжкого вреда здоровью.

От издевательств у ребенка онемели руки. Врачи провели сложнейшую операцию, чтобы спасти Аише конечности, но даже сейчас самые лучшие специалисты страны осторожны в прогнозах.

«С уверенностью сказать, что все обойдется без каких-либо ампутаций, нельзя. Потому, что кровоток нарушен значительно», - говорит директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Социальные службы Ингушетии признаются, что никто и не подозревал, что происходит в доме, где рос ребенок.

«Эта семья у нас не на учете. Обращений никаких не было пока... Соседи говорят, плача не было. Одна соседка сказала, что девушку видела, другие соседи сказали, что девушку не видели», - рассказывает заместитель администрации города Сунжа Шахангерей Цечоев.

Следователи нашли родных родителей Аишы: их допрашивают правоохранители. Медики установили, что у девочки есть старые травмы. Полиции предстоит выяснить, откуда они взялись.