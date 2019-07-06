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Во Франции поддержали строительство «Северного потока - 2»

Вера Чернышева
09:50 06.07.2019
В стране опасаются, что окончание договора о транзите топлива через Украину обернется кризисом в Европе.
Во Франции поддержали строительство «Северного потока - 2»
© Фото: nord-stream.com

Газопровод «Северный поток – 2» позволит доставлять европейцам газ надежным способом, а введение санкций США против его строительства станет вмешательством в энергетическую политику Европы. Такую точку зрения в колонке для издания L’Opinion выразил экономист и бывший сотрудник министерства экономики и финансов Франции Себастьян Кошар.

Он отмечает, что прекращение транзита топлива через Украину 31 декабря 2019 года может серьезно отразиться на европейцах. «Мы идем к газовому кризису этой зимой. Население нескольких стран Восточной Европы, включая саму Украину, может столкнуться с трудностями снабжения, в то время как потребители на западе внезапно столкнутся с резким ростом цен», – пишет Кошар.

По его словам, есть два метода разрешения этой проблемы: окончание строительства «Северного потока – 2» и компромисс между Россией и Украиной. Экономист полагает, что рассчитывать на поставки газа из США нельзя, так как его себестоимость значительно дороже.

«Должна быть здоровая конкуренция между российским и американским газом, если мы хотим сохранить низкие цены в интересах потребителей и французской промышленности», - отмечает он.

Кошар считает «Северный поток – 2» надежным способом довести газ до потребителей. При этом санкции США против запуска газопровода были бы «крайне нежелательны».

Ранее президент России Владимир Путин высказался о поддержке планов по запуску с «Северного потока – 2» со стороны Австрии. Глава государства заявил, что в России высоко ценят последовательную позицию австрийской стороны.

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