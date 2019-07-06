В Красноярском крае жуки-усачи «захватили» целый город: видео

Жители города Лесосибирск Красноярского края подверглись самому настоящему нашествию жуков. Фотографии и видеозаписи с насекомыми горожане выкладывают в социальных сетях.

На опубликованной на Youtube записи видно, как по стене многоквартирного жилого дома бегают сотни жуков. Как сообщают местные жители, от попадания насекомых в квартиры их не спасают даже москитные сетки.

«Почему не травят эту пакость? Жуть, ходить по улице невозможно. И дома не открыть никак балкон, окно. Какие службы должны их травить?», - задаются вопросом горожане в социальных сетях.

Как пишет ресурс Newslab, на Лесосибирск «напали» жуки-усачи. Они совершенно неопасны для человека, однако представители этого вида наносят серьезный вред хвойным деревьям. Некоторые усачи являются переносчиками древесных нематод.