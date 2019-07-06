Землетрясение в Калифорнии застало в прямом эфире ведущих американского канала: видео

Мощное землетрясение, произошедшее в Калифорнии, застало ведущих американского телеканала CBS на рабочем месте. Журналисты были в прямом эфире, когда природа начала бушевать.

На кадрах, опубликованных в социальной сети Instagram, видно, что сотрудники телеканала очень испугались происходящего. Они сообщили телезрителям, что в студии ощущается сильная тряска, хотя это было прекрасно видно и по трансляции, после чего ведущая спряталась под стол, в надежде на спасение.

Ранее сообщалось, что на юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,9. По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг был расположен на глубине 10 километров. О пострадавших во время удара природы к настоящему моменту ничего не известно.

Стоит отметить, что в четверг, 4 июля, в Калифорнии уже происходило землетрясение. Его магнитуда тогда составила 6,4. Эпицентр располагался в 18 километрах от города Риджкрест.