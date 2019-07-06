Монитор о стойку регистрации: опоздавшая на рейс пассажирка устроила дебош в аэропорту

Женщина, опоздавшая на рейс Медельин - Богота, устроила настоящий погром в аэропорту Хосе Мария Кордова. Кадры инцидента были опубликованы в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как возмущенная пассажирка хватает монитор компьютера и бьет его о стойку регистрации. После этого она пытается напасть на работников воздушной гавани, однако ее останавливает вовремя подоспевший полицейский.

Как пишет Dailymail, хулиганку задержали правоохранители, которые сейчас разбираются в случившемся. Согласно заявлению стражей порядка, в момент неприятного инцидента женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.