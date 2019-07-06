ЧП с прогулочным катамараном на Кубани объяснили «преступной жадностью людей»

Происшествие с опрокидыванием катамарана в Черном море могло произойти из-за того, что его много раз переделывали. Об этом агентству «Интерфакс» заявил разработчик проекта судна и директор компании-изготовителя Дмитрий Сребный.

Выпущенный 11 лет назад катамаран «Атолл» относится к маломерным судам и изначально рассчитан на десять человек. Однако, по словам Сребного, владелец изменял его конструкцию не один раз и даже сумел надстроить еще одну палубу, которая понизила устойчивость судна. Сребный считает, что авария произошла из-за «патологической и преступной жадности людей».

Прогулочный катамаран с 43 пассажирами на борту перевернулся возле поселка Джубга в Краснодарском крае 5 июля. ЧП произошло примерно в ста метрах от берега. В результате инцидента погибло двое отдыхающих. Капитан и владелец судна задержаны, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.