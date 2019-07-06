В МЧС сообщили об увеличении площади лесных пожаров в Иркутской области

Общая площадь лесных пожаров в Иркутской области увеличилась до 58 тысяч га по состоянию на утро субботы, 6 июля. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В сообщении экстренного ведомства отмечается, что два пожара действуют неподалеку от двух поселков.

«По состоянию на утро 6 июля на территории Иркутской области действуют 119 пожаров на площади 57 тысяч 756 га. В пятикилометровой зоне зарегистрировано два пожара: в Мамско-Чуйском районе ведется тушение пожара на площади 80 га в 5 км от населенного пункта Луговский, и в Иркутском районе локализован пожар на площади 8 га в 3 км от поселка Большие Коты», - информируют спасатели.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций отметили, что режим ЧС установлен в лесах муниципального характера в Усть-Илимском и Жигаловском районах Иркутской области. Высокие и чрезвычайно высокие классы пожарной опасности установлены на территории 22 районов региона.

Ранее сообщалось, что на территории двух районов Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за распространяющихся природных пожаров. По состоянию на 3 июля в регионе было зафиксировано девять крупных очагов возгораний.