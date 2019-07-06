Буйство природы: мощное землетрясение вновь ударило по Калифорнии

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Калифорнии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг был расположен на глубине 10 километров.

Как, в свою очередь, сообщает американская Геослужба, магнитуда землетрясения составила не 6,9, а 7,1.

В четверг, 4 июля, в Калифорнии уже происходило землетрясение. Его магнитуда тогда составила 6,4. Эпицентр располагался в 18 километрах от города Риджкрест.

Позже в Сети были опубликованы кадры, снятые камерами видеонаблюдения в домах в Калифорнии, на которых были запечатлены моменты подземных толчков.