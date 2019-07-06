«Парк Горького» записал новый сингл спустя 20 лет

Музыкальная группа «Парк Горького» записала новую песню после 20-летнего перерыва на сцене. Представит ее команда на рок-фестивале «Нашествие», который пройдет с 18 по 21 июля в Тверской области.

Музыку и слова для сингла Hello, my friend написал лидер группы Алексей Белов. На композицию уже готов клип, который снимался на крыше одного из небоскребов «Москва-Сити».

«Во время съемок использовались квадрокоптеры. А они часто падают. И вот мы со страхом следили за своим - нам все казалось, что он тоже вот-вот упадет. Но обошлось!», - рассказал Белов изданию «Московский Комсомолец».

Почти одновременно фронтмен команды завершил съемки клипа на свою сольную композицию. Песня называется «Не отпускай моей руки» и также полностью принадлежит авторству артиста.

Последний студийный альбом группы Protivofazza вышел в свет в 1998 году. После этого группа распалась, однако с 2004-го вновь выступала на различных площадках со старыми хитами.