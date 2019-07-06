Осень в июле: москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В Москве и Подмосковье в субботу, 6 июля, установится пасмурная погода, временами будет идти дождь. Воздух прогреется максимум до +18 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Согласно прогнозу синоптиков, в регионе будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление установится на отметке 735 мм ртутного столба.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали «Звезде», что до середины июля в Москве и Московской области продержится неблагоприятная для купания погода. По сообщениям специалистов, в столичном регионе в ближайшие дни будут идти кратковременные дожди и дуть сильный ветер. Столбики термометров не преодолеют отметку +19 градусов.