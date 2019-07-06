В затопленном Тулуне вода за сутки ушла из 1,5 тысяч домов

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что в Иркутской области остался подтопленным один населенный пункт – это город Тулун. При этом за сутки вода ушла более, чем из 1,5 тысяч домов.

«Остается подтопленным один населенный пункт - город Тулун, 346 жилых дома, динамика - минус 1561 дом. Подтопленных социально значимых объектов нет», - приводят сообщение пресс-службы ТАСС.

Город постепенно приходит в себя. По информации администрации города на утро субботы, осталось подключить к энергоснабжению 4 многоквартирных дома.

Военнослужащие, сотрудники МЧС, и волонтеры расчищают улицы от завалов для проезда автотранспорта. В пятницу из города Красноярска приехала бригада ветеринарных врачей, которые 2 дня будут осматривать домашних животных и по необходимости оказывать им помощь.

По последним данным, уровень реки Ия снизился на 20 сантиметров и составил 5,74 метра.

Паводки в Иркутской области начались 25 июня из-за проливных дождей, которые с таянием снегов в горах Восточного Саяна. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из всех населенных пунктов, оказавшихся в зоне паводка, больше всех пострадал город Тулун. Вышедшая из берегов река Ия фактически полностью погрузила под воду часть города, затопив свыше 800 домов и федеральную трассу Р-255 «Сибирь».