Нетрезвый купидон: неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться в Москве
Девушки от госпитализации отказались. В настоящее время злоумышленника разыскивает полиция.
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Компания из четырех молодых людей, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась познакомиться с двумя девушками на западе Москвы. Однако после того, как был получен отказ, один из нетрезвых мужчин решил несмотря ни на что добиться желаемого и открыл огонь.
Как уточнили в пресс-службе столичного главка полиции, выстрелы были произведены из травматического оружия. Инцидент произошел на Минской улице.
«Принимаются меры к поиску мужчин», - цитирует сообщение РИА Новости.
Также известно, что девушки от госпитализации отказались. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.