Нетрезвый купидон: неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться в Москве

Компания из четырех молодых людей, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, попыталась познакомиться с двумя девушками на западе Москвы. Однако после того, как был получен отказ, один из нетрезвых мужчин решил несмотря ни на что добиться желаемого и открыл огонь.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка полиции, выстрелы были произведены из травматического оружия. Инцидент произошел на Минской улице.

«Принимаются меры к поиску мужчин», - цитирует сообщение РИА Новости.

Также известно, что девушки от госпитализации отказались. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.