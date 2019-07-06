Самый богатый человек в мире развелся и оставил жене $38,3 млрд

Глава компании Amazon.com Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись, сообщает агентство Bloomberg.

Документ об окончании бракоразводного процесса был подписан в пятницу вечером, и обозначил начало процедуры по передаче Джеффом Безосом 4% акций компании Amazon.com бывшей супруге.

В результате Маккензи станет обладательницей 19,7 миллиона акций самого крупного интернет-магазина в мире. По оценкам специалистов, экс-супруга получит около 38,3 миллиардов долларов и станет одной из богатейших женщин в мире.

Ранее стало известно о совместном заявлении супругов о разводе, которые решили остаться друзьями. Состояние Джеффа Безоса оценивается в 139,6 миллиардов долларов.

У Джеффа и Маккензи четверо детей. Они воспитывают трех родных сыновей и одну приемную дочь.