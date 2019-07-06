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От 50 и больше: стали известны гонорары российских юмористов

Наталия Майорова
04:58 06.07.2019
Больше всего за свое выступление просит Максим Галкин, а дешевле всего обойдутся концерты артистов «Кривого зеркала» или выпускников «Аншлага».
От 50 и больше: стали известны гонорары российских юмористов
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Российские СМИ выяснили, сколько получают юмористы на корпоративах. Уровень оплаты варьируется от 50 тысяч до 3,5 миллионов рублей.

По данным сайта «Комсомольской правды», дороже всех стоят выступления Максима Галкина - 3 миллиона 581 тысячу рублей. Артист Comedy Club Александр Ревва получает за корпоратив от 2 миллионов рублей. Участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова – 858 тысяч рублей.

Чуть меньше, 700 тысяч рублей, стоит выступление Евгения Петросяна. От 150 до 400 тысяч рублей получают артисты «Кривого зеркала»: Александр Морозов, Владимир Моисеенко и Владимир Данилец. Примерно столько же требуют за концерт выпускники «Аншлага»: Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров.

Что же касается выступлений коллективов, то для заказчика они обойдутся дороже. Шоу «Уральских пельменей» обойдется в 1,5 миллиона рублей, артистки Comedy Woman получают за выступление примерно 1 миллион 790 тысяч рублей за полчаса. «Новые русские бабки» за выступление просят полмиллиона рублей.

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