Фрагмент тайны: ученые в Аргентине нашли окаменелости «настоящего Лох-несского чудовища»

Палеонтологи в Музее естествознания Ла-Плата в Аргентине получили останки «Лох-несского чудовища».

В четверг, 4 июля, исследовательская группа продемонстрировала окаменелые останки возрастом 70 миллионов лет, принадлежащие тяжелейшей рептилии древности из классификации эласмозавров (Elasmosaur) - гигантских плезиозавров мелового периода.

Рептилия обитала в морях во время Мелового периода и могла весить до 15 тонн. При этом останки этой рептилии чаще всего находят в Антарктиде.

Именно из-за своих физических характеристик - эласмозавры обладали длинными шеями, ученые долгое время принимали их за таинственное Лох-несское чудовище.

Ранее популярное мобильное приложение Google Maps обнаружило в шотландском озере еще одно «настоящее» Лох-несское чудовище.