Партия Порошенко подготовила петицию против возвращения РФ в ПАСЕ

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.

«Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для Российской Федерации», - говорится в петиции, опубликованной на сайте партии.

В документе сообщается, что Россия систематически нарушает нормы международного права в отношении Украины. Поэтому члены партии призывают не только лишить РФ права голоса в ПАСЕ, но и усилить санкции, не ослабляя давления.

«Усилить санкции за невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению наших моряков и возвращения трех военных кораблей. Не ослаблять давления пока все «узники Кремля» не вернутся домой в Украину», - говорится в сообщении.

По мнению партийцев, отмена любых санкций против России является признаком ослабления международной коалиции в поддержку Украины.

Ранее стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.