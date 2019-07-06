Урок истории: Трамп рассказал о «захвате аэропортов» во время войны за независимость США

Президент США Дональд Трамп, выступая возле Мемориала Авраама Линкольна в Вашингтоне по случаю Дня независимости, поведал о победах американской армии, в том числе и в воздухе, в войне за независимость США в XVIII веке.

«Наша армия пилотировала в воздухе, разрушала крепостные стены, заняла аэропорты и делала все, что нужно», — приводит слова американского президента агентство Ruptly.

Война за независимость США, или Американская революция, проходила с 1775 по 1783 годы. И только 1874 году французский офицер Жан Мари Феликс де Ла Круа Дю Тампль построил самолет с паровой машиной, но из-за недостаточной мощности, аппарат не взлетел. Первый полет в истории самолетостроения был осуществлен в декабре 1903 года, это был «Флайер-1», построенный братьями Райт в США.

Ранее стало известно, что во время своего выступления на праздновании Дня независимости Дональд Трамп пообещал, что астронавты доберутся до Марса и установят там американский флаг.