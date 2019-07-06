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Любовь к делу и принятие себя: психологи рассказали, как стать счастливым

Наталия Майорова
03:41 06.07.2019
Эксперт отметила, что среди важных аспектов счастья - любовь к своему делу и работе, а также способность принимать то, что невозможно изменить.
Любовь к делу и принятие себя: психологи рассказали, как стать счастливым
© Фото: pixabay

Мировые психологи раскрыли секрет, как стать счастливым человеком. По их мнению, для этого необходимо научиться сохранять баланс между сложными и простыми аспектами жизни.

По мнению одних экспертов, вопрос счастья для современного человека весьма важен. Например, среди необходимых аспектов этого состояния - любовь к своему делу и работе, а также способность принимать то, что невозможно изменить. Психологи убеждены, что необходимо позитивно воспринимать окружающий мир и искать положительные моменты, а также причины жить.

Вместе с тем президент Международного союза психологических наук при ЮНЕСКО Сазасивэн Купер подчеркнул, что современная молодежь обладает всеми шансами изменить мир так, чтобы быть счастливыми.

«Чтобы обрести личное счастье, нужно понимать, каким человеком ты видишь себя, понимать свои приоритеты и находить тех людей, которые помогут тебе в этом», - отметил он.

Российский психолог, доктор психологических наук, профессор НИУ ВШЭ и МГУ Дмитрий Леонтьев подчеркнул, что когда счастье становится самоцелью, оно ускользает.

«Оно приходит не к тем, кто стремится к счастью, а к тем, кто стремится к чему-то другому, как побочный результат», - цитирует его РИА Новости.

Ранее группе психологов из университета американского штата Айовы удалось выяснить, как улучшить настроение за короткое время. 

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