Депутаты предложили увеличить число бюджетных мест в вузах

Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов выступил с предложением увеличить количество бюджетных мест в ВУЗах на 25%. Соответствующее письмо депутат направил министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову.

«В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест. Вами предложена новая методика распределения КЦП (контрольных цифр приема), но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25%, доведя их до 1000», - приводит слова депутата РИА Новости.

Борис Чернышов указывает, что сейчас наблюдается сокращение бюджетных мест во всех вузах страны, из-за чего уменьшается и число желающих получить высшее образование, так как выпускники школ понимают, что их шансы поступить на «бюджет» катастрофически малы, а платить за учебу не чем.

«Этот настрой в обществе пора менять, такими темпами мы рискуем скатиться в банальное глухое и необразованное Средневековье. О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить? Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями», - указано в письме.

По мнению депутата, увеличение бюджетных мест в ВУЗах даст шанс на самореализацию многим талантливым молодым людям.