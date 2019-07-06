Завершено сооружение атомного плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»
Уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов», с успешно подтвердил свои характеристики и передан заказчику. Об этом сообщили в Росатоме.
«Уникальный атомный плавучий энергоблок "Академик Ломоносов", строительство которого вели на площадке Атомфлота в Мурманске специалисты Балтийского завода, прошел все испытания, успешно подтвердил свои характеристики и передан заказчику – Концерну "Росэнергоатом"», - сообщили в госкорпорации.
Отмечается, что лицензия на эксплуатацию «Академика Ломоносова» получена сроком до 2029 года.
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