«Неприемлемые голословные обвинения»: Антонов о заявлениях Пентагона про «ядерные испытания» РФ

Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о якобы нарушении РФ моратория на ядерные испытания. По словам российского посла в США Анатолия Антонова, аналогичные обвинения вызывают обеспокоенность.

«Вашингтону была обозначена наша позиция - мы считаем неприемлемыми голословные обвинения и категорически их отвергаем», - цитирует его ТАСС.

Вместе с тем посол РФ отметил, что аналогичные заявления, вероятнее всего, связаны с поиском мотивов, чтобы начать антироссийскую кампанию. Как, например, было в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Он напомнил, что изначально были заявления о необходимости обладания потенциалом, запрещенным Договором. А позже - поиск так называемых «виновников» и затем - выход из соглашения.

«Не являются ли действия военной разведки частью американского плана "прикрытия" для отзыва подписи США под ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – прим. ред.) и возобновления собственных полномасштабных ядерных испытаний?», - задался вопросом Антонов.

Ранее Россия указала НАТО на необоснованность попыток переложить ответственность за ситуацию с ДРСМД. В постпредстве РФ при НАТО обратили внимание на риски дальнейшего нагнетания военно-политической обстановки в Европе и призвали к проявлению сдержанности.