Жители ЛНР пригласили Зеленского посмотреть на последствия обстрелов ВСУ

Жители посёлка Голубовское в Луганской области обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением посмотреть на их дома, разрушенные миномётными обстрелами со стороны ВСУ.

По данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, при обстреле были повреждены четыре дома, в одном из которых находились дети.

«Говорят мир-мир, а мира нет. Нет никакого мира ни при Порошенко, ни при Зеленском. Обещали, что Зеленский все наладит и будет мир, но мира нет, и пусть он сюда сам приедет и посмотрит, что тут делается», – заявила одна из жительниц поселка Мария Кошман.

Женщина добавила, что ее семья уехала на рынок в соседний Кировск, когда снаряд пробил крышу. Когда они вернулись, дом был частично разрушен.

По словам жителя другого дома Ивана Царенко, один снаряд пробил крышу и залетел в комнату, где спали его жена и двое детей двухлетнего и пятилетнего возраста. Одного из детей привалило штукатуркой. Как пояснили в скорой помощи, на данный момент жизни ребенку ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, в ночь на 6 июля снаряд ВСУ пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в Донецкой области. В результате происшествия здание церкви частично сгорело.