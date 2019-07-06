«Вперед и с песней»: в Совфеде отреагировали на получение Украиной первой нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич отреагировал на получение Украиной первой в своей истории американской нефти. Он отметил, что теперь на задний план ушел вопрос о том, во сколько «черное золото» обошлось Киеву.

«Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов насчет того, что зависимости Украины от российских энергоресурсов приходит конец. Как говорится, вперед и с песней», - написал он в Facebook.

Ранее в пресс-службе Одесского порта сообщили о том, что первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в порту: танкер Wisdom Venture доставил 75 тысяч тонн «черного золота».

Также известно, что сырье будет отправлено на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса - Кременчуг».