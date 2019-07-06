Туристический катер врезался в мост в Лондоне
Знаменитое сооружение имеет 6 опор и 7 арок, а зеленый цвет символизирует цвет сидений в Палате общин.
© Фото: Sotiri Dimpinoudis, twitter
По сообщению полиции Лондона Вестминстерский мост закрыт из-за происшествия, случившегося 6 июля. Судно врезалось в нижнюю часть моста.
«Вестминстерский мост временно закрыт из-за того, что туристический катер врезался в нижнюю часть моста. Лондонские пожарные и местные власти прибыли на место происшествия», - говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter.
Уточняется, что при столкновении никто не пострадал. И данный инцидент не связан с терроризмом.