Туристический катер врезался в мост в Лондоне

«Вестминстерский мост временно закрыт из-за того, что туристический катер врезался в нижнюю часть моста. Лондонские пожарные и местные власти прибыли на место происшествия», - говорится в сообщении лондонской полиции в Twitter .

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